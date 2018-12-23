全台唯一港籍調查官酒駕亡 曾辦港商6000萬美金綁架案

2018-12-23 14:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣唯一香港籍調查官、現任法務部調查局苗栗縣調查站的60歲專員陳洽波，前晚餐敘酒後從後龍騎車返回竹南，在西濱快速道路上與自行車擦撞，導致頭顱、頸部重創，經搶救仍宣告不治。陳曾為香港僑生，在台任職30年，因粵語專長多次協助偵辦港人案件，更曾助破香港富商遭綁架大案，如今過世也讓同仁大感不捨。

苗栗縣調查站表示，前晚陳洽波因工作赴後龍出席餐敘，幾杯黃湯下肚後堅持騎車返回駐點竹南，儘管席間其他同事見他飲酒為他叫計程車，但他仍獨自騎車沿西濱公路機車道北上，於竹南海口路段時，疑因酒駕加上視線昏暗、車速又過快，不慎擦撞自行車，自行車騎士未受傷。

但陳洽波肇事後重摔路面，頭部重創昏迷，救護人員趕到現場立即給予急救，並緊急送往頭份為恭醫院急救，經抽血檢測酒測值達0.86，昨晨轉院搶救仍不治。

陳洽波為調查班第28期，早年為香港來台念書的僑生，1990年香港富商王德輝被綁架，家屬遭勒贖6千萬美金，當年調查局駐香港情治人員陳麒元也涉案，贖金多數匯入台灣，調查局遂請陳洽波協助翻譯，追查贓款，才得順利破案，此後國安局讓他取得台灣身分，後續負責國際緝毒工作，尤其涉及港人案件皆由他負責通譯，破了許多大案。

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