男騎士急約會 撞小黃不理落跑 運將錯愕報警逮人

2018-12-23 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓年輕人騎車奔赴約會急如星火，途中撞上小黃連人帶車倒地，運將還很好心的攙扶他到路旁，未料張男居然當做什麼事都沒有發生直接騎走機車，留下一臉錯愕的運將報警處理，警方前天循線通知張男到案他卻矢口否認，但小黃車內的行車紀錄器會說話，最後才坦認因趕著約會才逕自離開，這下得吃上罰單讓他後悔不已。

台中市第三分局交通分隊日前獲報，轄內東區南京路與復興路口發生交通事故趕往處理，46歲謝姓計程車司機向警方說，稍早行經該路口時，發現對向一輛機車迎面急駛而來，他立即停車防止碰撞，未料對方還是撞上他的計程車左前保險桿，造成很大的聲響。

謝男說，事故發生後立即下車查看騎士狀況並將他攙扶到路旁，沒想到對方居然當做什麼事都沒發生直接騎走機車，讓他當場傻眼才直接報警處理。

警方調閱謝男車內行車紀錄器掌握機車車牌號碼，進一步將25歲張姓騎士約談到案，他辯稱不知道撞上車輛，以為是自己緊急剎車自行摔倒的，而且趕著要去約會才會直接離開，但行車紀錄器會說話，種種辯解仍然無法否認他與人發生碰撞的事實。

分隊長蔡興邦表示，張姓騎士因故於路口與人發生交通事故，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條，可處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者並吊扣駕照1至3個月，肇事雖無人受傷，張男仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。

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