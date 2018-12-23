鋼琴女師離婚信密宗 雙修「歡喜佛法」千次、控性侵不成

2018-12-23 12:52

〔記者錢利忠／台北報導〕篤信佛教的羅姓男子及劉姓女友，參與密宗團體聚會時，結識1名剛離婚的鋼琴女教師，後來2人搬入女教師住處修行，3人同居11年鬧翻，女教師控告2人以宗教之名侵占她的收入600多萬元，還利用權勢逼她「雙修」、性侵她上千次；但台北地檢署調查，女方多年來的行動從未受限，卻不曾對外求救，認定2人罪證不足，予以不起訴。

女方指控，2000年3月間，她與前夫離婚後頓失生活重心，為求心靈上的慰藉，她加入密宗團體並結識羅男及劉女，自稱「活佛上師」的羅男，誆稱她命帶七煞，須修習「歡喜佛法」，透過男女性行為的雙修方式達到涅槃（意旨擺脫煩惱、慾望及生死諸苦），她因此讓羅男搬入同住。

女方控訴，她當時因離婚陷入情緒低潮，羅男卻假藉宗教之名趁虛而入，她才讓羅男搬入住處進行雙修，隔年劉女也帶著與羅男所生的女兒搬入，並不時對她洗腦，強調雙修的益處，失去判斷能力的她，才以每星期2至3次的頻率，與羅男發生性行為，11年來雙修逾上千次，且平日生活開銷也都是由她的教學收入支付，為此控告2人利用權勢性侵及侵占罪。

羅男庭訊時否認性侵及侵占，辯說從未自稱「活佛上師」，他因修習密宗結識女方，並在你情我願的情況下發展成情侶關係，多年來的性行為都是合意，且共同負擔生活開銷，平日他還充當女方的司機，接送女方上下課。告訴人的學生也證稱，常看到羅男來接送，告訴人還曾誇讚羅男，2人看起來像是情侶。

劉女則辯稱，她因修習佛法而與告訴人結識，並互以姊妹相稱，當年是告訴人請求她搬過去，平日裡可以互相陪伴及照料，她才帶著女兒一同搬過去同住，且告訴人學經歷出色，又在大學擔任音樂教師，她不可能影響告訴人的判斷，此外，與告訴人及羅男同居期間，她也有上班分擔生活開銷。

檢方比對相關人的說詞後，認定告訴人的人身自由多年來未曾受限，但她卻從未向外界求救，反而持續與羅男發生性關係，其反應與一般性侵害案件被害者的差距甚大，考量此案查無其他涉性侵及侵占的事證，認定2人罪證不足。

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