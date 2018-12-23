「我弟弟是警察！」醉男搭車返家 拿出鋸刀揮砍小黃司機

2018-12-23 13:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名計程車司機，昨下午開車載客回大溪區南興里的租屋處，客人原先下車說要回家拿錢，不久竟拿出鋸刀恐嚇、揮砍並狂罵三字經，司機見狀除拿起手機報警，還嗆說「我弟弟是警察」，最後腳踹計程車，導致計程車多處毀損，司機趕緊倒車離開，事後將影片PO臉書「爆料公社」請教網友，這樣觸犯什麼刑責？

大溪警分局圳頂派出所員警獲報，隨即趕抵逮捕31歲陳姓乘客，陳男坦承因酒醉闖禍，訊後依恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

飽受虛驚的司機是昨天下午4時許開車搭載陳男回桃園大溪家，陳男上車後，因酒後情緒失控，沿路在車內與司機發生口角，當抵達租屋處時，陳男隨即下車並大聲關門，不久又返回車旁，詢問計程車多少錢，計程車司機告知車資155元，陳男遂返回家中。

司機原以為陳男要回家拿車資，但不久後，見陳男從家裡拿出一把鋸刀，繞過車前對著車子裡的司機一陣狂罵，司機嚇得不敢開門，但陳男仍不斷叫囂、狂罵，還嗆說「我弟弟是警察」，繼續猛踹計程車的車門及引擎蓋，計程車上也因此留下許多腳印。

警方調查，陳男有公危、妨害公務等前科，陳男到案供稱因酒醉在車上與計程車司機口角，才一時氣憤回家拿鋸刀揮砍，警方查證，陳男家中並無任何親戚從事警職，應屬陳男在情緒失控後虛張聲勢之語，且於陳男酒醒後也向警方表示不記得有曾說過這樣的話。

該影片上網後，網友一陣撻伐「155都付不出來，還好意思拿鋸子恐嚇，要搶人家錢也拿把像樣的武器，桃園的垃圾」、「坐覇王車還要拿刀砍人…」「台灣刑罰太輕嘍～怎受害的都不是官員跟法官」。

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