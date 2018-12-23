桃園「封城」掃毒逮351人 破販毒集團「以毒養毒」

2018-12-23 11:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府警察局昨天執行「封城專案」，動員警力518名，查獲各類案件328件351人，其中，桃市刑大偵四隊查獲販毒集團為規避警方查緝，捨棄傳統小惡魔咖啡外包，改以柳橙汁封面包裝販售，每包售價高達6百元的k他命、搖頭丸混和物，賺取暴利，帶回張姓主嫌及4名藥腳。

「純手工製作，採用新鮮原料」，警方發現，張嫌不僅捨棄傳統包裝，還以標語吸引買家，經桃市刑大及大溪分局組成專案小組，兵分多路到桃園區搜索、拘提，並在販毒集團吳姓成員位在桃園區南平路的住處查獲57包毒品咖啡包、愷他命45.6公克、疑似販毒所得現金1萬400元、大麻0.85公克、研磨器、吸食器等。

泰籍林姓移工疑被販毒集團吸收，用「以毒養毒」的方式，將毒品無償或有償提供給同鄉吸食，桃市刑大偵六隊與桃園市專勤隊接獲檢舉，有外籍勞工在中壢區永樂路某社區出入複雜，前往逮捕並查獲安非他命13.2公克、吸食器、電子磅秤、分裝袋等；溫姓男子涉嫌分裝販售k他命，經龍潭分局聖亭派出所持搜索票至溫男家中逮人，查獲第二級毒品咖啡包2包26.9公克，k他命123包225.4公克、笑氣鋼瓶2瓶，K盤及卡片等施用工具等。

桃園警分局龍安派出所員警昨天下午巡邏發現，桃園區江南五街停車場一輛汽車形跡可疑，上前盤查發現李、黃2人分別躺在車上駕駛座及副駕駛座，以氣球填充的方式吸笑氣，查扣氣球1包、笑氣鋼瓶1支，全案依違反社會秩序維護法移請臺灣桃園地方法院簡易庭裁處；保安警察大隊昨晚在中壢區路口實施封鎖性巡邏攔查，駕駛自小客車的張男，見狀心虛想加速逃跑，被警方攔截圍捕後，查獲K他命10小包共重576.42公克、分裝袋數百包等。

桃園市警局表示，25日市府團隊就職典禮活動在即，加上聖誕節等節日活動，桃警對於治安維護工作不敢掉以輕心，在22日規劃執行封城掃蕩，此次專案共動員警力518名，聲請搜索票24張、拘票51張、執行臨檢處所130處，聯外道路路檢點40處，共計查獲各類案件328件351人；查獲各類毒品案件105件125人，緝獲各級毒品重量共4.5公斤；其他刑案223件226人（含檢肅槍彈3件5人，查獲改造手槍4支；以及緝獲詐欺、毒品等逃犯共33名、查獲施用笑氣案件3件5人）。

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