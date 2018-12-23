3閨蜜KTV徹夜狂歡 酒後爭執驚動警方還挑釁被逮

2018-12-23 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕3名閨蜜前天相約KTV徹夜歡唱狂歡，期間因酒後起爭執驚動店家報案，警方到場時其中一名女子想盡辦法極力阻止警方盤查另名友人的身分，結果該名友人竟按捺不住大喊:「通緝犯啦，怎樣!」，讓氣急敗壞女子急得大罵三字經並推她一把示意閉嘴，但警方仍在確認其通緝犯身分後當場逮捕。

台中市第一分局民權派出所當天凌晨接獲報案稱轄內某KTV店內有糾紛，立即派遣巡佐黃生炎、警員江亭諭及杜咸杭火速前往，警方到達該包廂，發現分別21歲、27歲及23歲的曾姓、王姓及陳姓等3名女子正在唱歌，已無糾紛情事，且3人身上也無明顯外傷。

經詢問原委，3人表示係因酒後講話比較大聲而已，不需要警方協助，但員警見3人面有酒氣，其中曾女更直接跑來包廂門口極力澄清，防止警方進入包廂，此舉讓警方直覺有異盤查身分，然曾女卻不斷阻撓，一下子說要獨自和警方在包廂外談，一下子又打電話找他人求救。

此時王女突然大喊：「沒關係啦，讓他查！」、「通緝犯啦，怎樣!」等語，並主動走向警方，讓使盡洪荒之力企圖護航的曾女氣極敗壞，急得大罵王女並將她往包廂內推，試圖讓王女閉嘴以掩飾其通緝身分，經警方查證3人身分，確認王女果然是今年10月中旬高雄地檢署所發布的詐欺通緝犯帶返所偵辦。

王女酒醒後才驚覺因自己一時逞口舌之快讓通緝身分曝光，懊惱不已；警方則在訊後將她解送歸案。

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