不是特技！機車騎士鑽入馬路雙桿GG了

2018-12-23 11:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕驚險的一刻！原本應該行駛在機慢車道的機車騎士，卻因行車不慎，鑽入路旁的電線桿與號誌桿的「雙桿」之間，騎士整個人騰空飛起轉圈落地，機車穿越雙桿後繼續往前衝，直到撞到東西才倒下來！

彰化縣警局彰化交通分隊表示，機車騎士翁姓男子（27歲）昨天行經金馬路，先超越慢車道上的小貨車後，疑似準備再度超越第二部已打右轉方向燈的小貨車，疑似跟車不慎而摔車，男子送醫後肋骨受傷，沒有生命危險，也沒有酒駕，相關肇事責任仍待釐清。

臉書社團《彰化踢爆網》有貼出機車鑽入馬路雙桿的驚險畫面，從影片中可以看到小貨車很早就開始打右轉方向燈，然後準備切入機慢車道右轉，而機車騎士則疑似準備要超車，因而機車鑽入路旁的電線桿與號誌桿的「雙桿」之間，騎士騰空飛起轉圈落地，機車則繼續往前衝，直到撞到東西才倒下來！

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