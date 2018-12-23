疑身體不適自撞路樹 小黃運將送醫命危

2018-12-23 11:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名小黃運將深夜載客沿台灣大道快車道行駛，轉往機車道時疑身體不適自撞路旁人行道路樹，造成後方一對騎車雙載的情侶閃避不及撞上倒地，運將下車查看時突然倒地，經送醫疑似心肌梗塞有生命危險，目前仍在加護病房觀察，至於車禍發生原因及肇事責任正由警方調查釐清中。

警方指出，這起事故發生在昨晚11點17分許，55歲的呂姓計程車司機當時載客沿台灣大道自市區往郊區方向行駛，從快車道轉往機車道時，車子突然失控撞上台灣大道與福林路口人行道上的路樹，導致右前車頭毀損，此時一對騎車雙載的大學生情侶檔因閃避不及自後方撞上雙雙倒地。

事故發生後呂男趕緊下車查看車損及情侶檔狀況，未料突然癱軟倒地一度無生命跡象，消防人員緊急將呂男送往醫院搶救，目前已裝上葉克膜但仍在加護病房觀察；警方隨後後趕抵在現場拉起封鎖線，情侶檔向警方說，買完宵夜要回宿舍，途中看到計程車時已閃避不及，才會撞到計程車後方保桿，還好只受到擦傷。

警方表示，呂男及機車騎士的酒測值均為零，初步研判呂男疑因心肌梗塞身體不適，才導致車子失控撞上路樹，但確實的肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

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