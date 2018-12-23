為省5000停車費緊跟前車出站 運將逃票18次罰2萬

2018-12-23 10:13

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府體恤小黃運將，設立計程車服務站，只需繳停車費就能在服務站內休息，享用免費上網、輪胎打氣、緊急充電等服務，不料卻被不肖運將以跟車逃票的方式濫用；台北地院認定毛姓運將多次以緊跟在其它出站計程車後方的方式，逃票18次、獲利5565元，依詐欺罪判他拘役20日、緩刑2年，須提供40小時義務勞務。

今年3月17日至7月3日，毛男將車停放在北市建國計程車服務站，他要離開時，利用緊跟已繳費前車的方式出站，共逃票18次，省下5565元停車費，過程全被監視器錄下。

檢方偵查期間，毛男原辯稱自己被服務站列為黑名單，無法繳錢，才會以跟車的方式出站，否認有逃票的犯意。檢方不採信其說詞，依詐欺得利罪將他起訴。

直到法院審理期間，自知難逃法網的毛男，為求緩刑才改口認罪；法官認定他以不正方法逃票，依利用自動收費設備詐欺得利罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，不法所得5565元宣告沒收。

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