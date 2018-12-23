新興分局凌晨4小時封閉式路檢 取締多件酒駕逮多名通緝犯

2018-12-23 10:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興分局利用大數據分析轄區交通事故、酒後駕車及治安案件的熱時熱區，於今（23）日凌晨2-6時規劃實施封閉式路檢，4小時執行下來，驗證大數據分析奏效，共查獲酒駕公共危險罪4件4人、製單告發9件9人、侵占通緝及毒品危害防制條例通緝等，績效卓著。

警方指出，路檢勤務一開始實施約10分鐘左右，劉男駕車通過中山路及五福路口路檢點接受檢查時，由勤務同仁利用電腦查出劉男涉嫌侵占通緝，劉男經警方告知後驚訝自己怎會遭通緝，是否是電腦資料錯誤？

經警方說明後，當事人回想起可能是之前有買賣糾紛挨告，覺得自己真衰，警方隨即帶返依法移送偵辦。

除此之外，中山路段規劃之路檢點亦分別查獲張男（85年次，酒測值0.68MG/L）、趙男（76年次，酒測值0.32MG/L）、何男（53年次，酒測值0.37MG/L）、菲籍男子（74年次，酒測值0.74MG/L），酒後駕車部分依公共危險案移送4件及依法舉發9件。

新興分局長戴台捷表示，酒後駕車影響民眾生命財產安全甚鉅，呼籲駕駛人切勿因夜間或深夜而心存僥倖酒後駕車上路，新興分局一定會持續依據大數據資料分析，不定時擇定路段加強取締酒後駕車情事，以保障用路人行的安全。同時戴分局長並強調警方鐵腕掃蕩毒品及維護治安之決心，也會規劃結合威力臨檢掃蕩、結合閉鎖式路檢，全力拚治安。

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