1245公里的挑戰 南市警義消患難中見真情

2018-12-23 09:50

〔記者萬于甄／台南報導〕1245公里的挑戰！台南市消防局新市消防分隊6名警義消鄭宏斌、蔡中進、游承軒、顏煜偉、董家祥、傅健忠，相約花三天時間，騎車走訪台灣4極點、6燈塔環島一圈，強化體力與耐力；旅途中發生小插曲，成員疑被鳥屎的不明液體擊傷左眼，耗時6個鐘頭才找到醫院治療，所幸，最後大家仍接續完成環島挑戰，平安回到新市分隊。

新市消防分隊為促進警、義消之間的默契，連續3年發起機車環島行，日前從新市分隊出發，首日行經國聖燈塔、高美燈塔、通霄神社、財神廟、白沙岬燈塔、基隆廟口；次日則到福隆、三貂角燈塔、花蓮、台東；最後一天從壽卡、八瑤灣、鵝鑾鼻燈塔、紫竹寺回到新市分隊。

過程中，義消董家祥經過基隆往宜蘭段，因在騎車時不慎被疑似鳥屎的不明液體噴濺到左眼，雖趕緊用礦泉水清洗，過沒多久仍覺得眼睛相當刺痛，趕緊前往宜蘭羅東醫院急診，但該院假日並無眼科，董家祥也不想濫用救護車，一行人最後花了6小時才找到花蓮慈濟醫院就醫。

董家祥說，旅途中的意外，讓他深刻體會東部就醫的不便，且醫院急診、機車托運、火車費、計程車及醫療用品等，額外多花了4000多元，不過很感謝5位神隊友不離不棄的協助及醫院細心的治療，今年因小插曲沒能完成，明年還想要再挑戰一次。

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