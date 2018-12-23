大學女師誤信「活佛」雙修消災 同居10年做愛千次...

2018-12-23 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名任職於大學教鋼琴的女子控訴，一名羅姓男子自稱「活佛上師」，誆騙她「命帶七煞」需要男女雙修才能消災解厄，加上她當時失婚不慎信以為真，就讓羅男及其劉姓女友搬進她家10年，她與羅男同居10年做愛超過1000次，最後羅男及其女友搬離後，女子控告羅男及劉女。不過台北地檢署認為女子在同居期間有求救空間卻未求救，女子友人供稱她和羅男看起來像情人，因此認定罪證不足，將兩人不起訴。

根據《蘋果日報》報導，女子表示，她在2000年3月間與前夫離婚，因尋求心靈慰藉參加佛教團體，認識自稱「活佛上師」的羅男，對方鐵口直斷她「命帶七煞」需男女雙修，將肉體獻給活佛才能消災解厄，當時女子信以為真，就讓羅男搬進她住處。不料羅男搬進她住處後，隔年羅男的劉姓女友也帶著2人生的女兒搬進來，之後羅男便以消災解厄的藉口，每週和女子做愛兩到三次，當女子懷疑時，劉女則洗腦「雙修的好處」，讓她繼續和羅男發生性關係，持續到2011年7月羅男、劉女搬離住所，女子和羅男至少發生1000次以上的性關係。

女子指控，兩人住進來後，平常生活費用都是靠她教授鋼琴的收入來支應，10年來侵占她超過600萬元薪資，因此控告羅男利用權勢性交罪、劉女幫助利用權勢性交罪，且一併提告2人涉犯侵占等罪。

羅男到案指稱，他從玫說過自己是「活佛上師」，認識女子後兩人變成男女朋友，同居期間確實發生過性關係，但都是兩情相悅，而生活費部分是共同負擔，平常還是他開車載女子去學生家上課。劉女則指出，他在2001年於佛學會認識女子，雙方以姊妹相稱，男友搬到女子家中後，女子又稱希望她能一起搬過去做伴，3人同居期間皆和平相處。針對生活費部分，劉女表示自己平常也有在上班，共同分擔費用。

檢察官傳喚女子學生作證後，女子學生指稱，女子來上課時都由羅男負責開車接送，兩人看起來就像男女朋友，且女子還曾說過「羅男對她很好」。檢察官認為，同居期間女子可以自由進出、打電話給家人、甚至可到學校或是學生住處上課，有許多機會可向外求援卻沒這麼做，反而和羅男發生性行為達10年之久，與一般遭到性侵女子的反應不同，加上女子擁有高學歷，並非涉世未深者，因此認為羅男、劉女罪證不足，一併不起訴。

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