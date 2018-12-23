18歲高職生開賓士撞死人 鄰居：一點都不意外

2018-12-23 00:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕失速的青春！彰化縣芳苑鄉21日晚間發生18歲的陳姓高職生開賓士撞死下班機車騎士的不幸意外，肇禍的陳男在地方聲名狼籍，鄰居得知他撞死人，一點都不意外，大家都知道，陳男開車就是重踩油門，震耳欲聾的飆車聲浪，吵得社區居民不得安寧，為此還希望警方出面管一管，豈料陳男馬上闖下大禍。

陳男家裡經營自助餐店，不算大富大貴，卻瘋狂迷戀超跑，2年前就慫恿媽媽買下前天肇事的賓士C63，這部車時速從0到100不用5秒，他享受速度快感，也斷送別人寶貴的性命。

該案發生時，死者的朋友紛紛到場，見肇事的是一部賓士轎跑車，大家無不咒罵「又是超跑」惹禍。

事實上這部賓士還稱不上「超跑」，只能說是「轎跑車」，名字登記在陳男媽媽名下，但都由陳男在開。

陳媽媽說，已經有10年的車齡，車貸每月2萬多元都由兒子繳，她拒絕透露車價。李姓中古車商說，C63新車價要3、400萬元，這部8汽缸，因為高達6200cc，超級耗油，並不保值，10年車，估計在6、70萬元。

陳男在地方是「頭痛人物」，鄰居說，「遲早會撞死人，果然真的這一天來到！」，鄰居還說，陳男還沒成年就開始玩車，尤其迷戀「超跑等級」，但因為動輒5、600萬的「豪奢玩物」，非家裡所能負擔，「沒魚蝦也好」相準C63過過癮。

鄰居說，陳家共有4部車，其中2部是賓士，是陳男的專用坐駕，另外2部則是國產車則由家人使用。

陳男玩車、改車、飆車在地方出了名，他喜歡拔掉消音器，享受聲浪飆速的快感，且呼朋引伴玩車，巨大的聲浪，引來鄰居側目、幹噍，有人告到路上派出所，所長陳國寶本週一還打電話到陳家，警告陳男別開快車、飆車音惹人嫌，沒想到言猶在耳，陳男把所長的話當耳邊風，3天後就闖下大禍。

死者許男就命喪自家門前，鄰居說，他的父母雙亡，家中排行老大，下面還有3個妹妹，40歲的他，並未結婚，平時就是工作，算是個宅男，生活單純，鄰居見其遭遇，無不鼻酸。

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