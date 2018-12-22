涉結合廠商圍標遭搜索 台中市議員張立傑50萬交保

2018-12-22 22:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個公益社團法人向市政府申請補助規劃辦理花卉等採購相關標案後，市議員張立傑涉嫌結合廠商圍標，檢廉接獲檢舉，昨天（22日）兵分多路搜索，帶回20餘人偵訊，今天以張立傑涉嫌違反政府採購法，諭令50萬元交保。

去年初，某公益社團法人擬企劃案，取得台中市農業局補助約250萬元，規劃辦理花卉、空污等採購相關標案，現任市議員張立傑被檢舉找來3家廠商介入、圍標該標案，台中地檢署、廉政署中部地區調查組、調查局台中市調處鎖定後，昨天兵分多路到張立傑與多名廠商的住處及公司等十多處所搜索，帶回20餘人訊問。

其中，連同現任台中市政府市政顧問的黃姓前市議員，疑因與其中一家圍標廠商熟識，也被列為嫌疑人帶回，訊後諭令張、黃2人因涉嫌違反政府採購法，分以50萬元、10萬元交保，其餘涉案人依不等金額交保或請回。

據了解，張立傑是台中市第五選區市議員，曾任5屆台中縣議員，台中市升格直轄市後，張立傑挑戰成功，但在這次市議員選舉中，以11481票在選區10位候選人中排名第8，連任失利；記者夜間致電張、黃2人，但手機直接轉入語音信箱，無法獲得回應。

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