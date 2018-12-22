12/22 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-22 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月22日）開獎的第107000306期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由新北市五股區工商路165號1樓的「錢來好彩券行」和台北市士林區美崙街42號的「德瑋商行」開出。而第107000102期大福彩及第1070002010期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000102期大福彩中獎號碼為「02、12、13、22、27、32、36，特別號：15」。頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得25萬元；參獎共86注中獎，每注可得4000元；肆獎共1226注中獎，每注可得400元；普獎共9344注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000210期雙贏彩中獎號碼為「02、04、07、08、09、10、11、12、17、19、20、22」。頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共375注中獎，每注可得500元；肆獎共4371注中獎，每注可得100元。

第107000306期今彩539中獎號碼為「06、10、14、18、38」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6190注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8125注中獎，每注可得50元。

第107000306期39樂合彩中獎號碼為「06、10、14、18、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5387注中獎，每注可得1125元。

第107000306期3星彩中獎號碼為「267」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000306期4星彩中獎號碼為「5010」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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