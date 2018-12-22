夭壽毒蟲搶買菜嬤！警登門抓人 他蓋毯噤聲裝沒人在…

2018-12-22 21:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「夭壽哦～連搶2位阿嬤皮包！」南投縣埔里鎮連兩天有阿嬤皮包被搶走，搶匪是機車2人組，埔里警方從路口監視畫面辨認出，嫌犯是今年7、8月各犯下2搶案的劉姓和徐姓毒犯，劉男被羈押2個月才剛出監所，就與徐男合作，警方破門要逮劉男時，他蓋厚毯子噤聲，想讓警方以為屋裡沒人，但房裡電扇開著，馬上露餡被逮。

埔里鎮市區19、20日連兩天有買菜阿嬤遭機車2人組搶走皮包，埔里警方調閱路口監視器過濾比對，不只找出兩人逃逸路線，也辨識出是7、8月各犯下兩起下搶奪案的36歲劉姓男子和42歲徐姓男子。其中，劉男7月犯案後不久就被逮，被羈押兩個月，才剛出監所沒有很久。

劉、徐兩人都是毒品人口，過去不曾合作犯案，但因毒品熟識，他們缺錢買毒品，決定合作，到菜市場行搶年紀較大的阿嬤。19日搶騎電動車的阿嬤600元，隔天再搶騎腳踏車的阿嬤2000元。

埔里警方昨天先抓到徐男，他承認這兩起搶案是他和劉男一起幹的。警方後來再到劉男藏身的民宅，上到3樓敲門要求開門，原本在抽菸的劉男聽見警方要破門，馬上用厚毯子蓋住自己，停止呼吸，想製造房間沒人的「假象」。

但房間沒有窗子，屋內悶熱，劉男一直開著電扇，掩耳盜鈴行徑讓警方笑了出來，被子一掀將劉男逮捕。

埔里警分局今天將劉、徐兩人依搶奪罪嫌移送南投地檢署，南投地檢署檢察官向南投地院聲押兩人獲准，劉男再度到看守所吃牢飯。

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