101大樓地下美食街冒煙 消防24車55人趕往搶救

〔記者邱俊福／台北報導〕北市知名101大樓美食街今天晚上發生冒煙事件，北市消防局獲報已派員到場正了解狀況中。
消防局是今晚7時43分左右接獲通報，因地點敏感，調派水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車7輛與救護車3輛，人員55人前往搶護。
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