趁酒店妹昏睡搓胸 色運將下場超慘…

2018-12-22 20:23

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市詹姓叫車服務駕駛去年8月間清晨6點餘，載著從酒店下班的女子返家，酒店妹不勝酒力，途中昏睡在副駕駛座，詹男竟將車停在交流道附近的路邊，搓揉女子胸部，直到女子驚醒才將手抽回，女子怒罵，要求送她回新北林口住處；士林地方法院依乘機猥褻罪將詹判處8月，緩刑3年期間，除了向公庫支付3萬元外，還得服160小時的義務勞役。

法官說，詹男不知尊重女子的性自主權，為逞私慾竟乘機猥褻，造成女子精神傷害，又利用駕駛供公眾使用的交通載具犯案，對社會危害較高，本應重判，姑念被告犯後坦承犯行，與女子和解，賠償15萬元，因此量刑，並諭知易科罰金，以資懲儆。

法官審酌，被告無前科，一時失慮觸法，經此偵審教訓，應知警惕而無再犯之虞，雖然判處被告有期徒刑8月，但諭知緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應履行緩刑條件，除了向國庫繳交3萬元外，還得在指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供160小時的義務勞務。

判決指出，詹姓男子是手機App叫車服務駛，去年8月31日上午6點45分，經平台客服指引，駕駛自用小客車到台北市中山區，搭再以手機APP叫車的酒店女子，啟程到新北市林口區文化二路，女子不勝酒力，半途在副駕駛座昏睡。

詹男見有機可乘，將車停放在林口交流道附近後，利用女子酒醉熟睡，不知抗拒之際，將手伸入女子內衣，搓揉她的胸部得逞，後因女子驚醒，詹男才將手自她的胸前抽回，並依女子指示將她送至文化二路；後經女子向台中地檢署提告，經高檢署核轉士林地檢署檢察官偵查起訴。

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