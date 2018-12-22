找身障女玩牌輸的脫衣 惡狼賭贏不怕月經硬肛交

2018-12-22 18:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子邀身障女玩撲克牌對賭，賭注是輸的人要脫一件衣服，黃贏到讓對方脫到精光，再乘機肛交她得逞。基隆地檢署偵結依乘機性交罪將黃起訴。

37歲黃姓慣竊無業，平日與患有中度智能障礙的陳姓女友交往，年初，黃要求女邀約2名同樣患有智能障礙的黃女與張女做客家中。

陳女聽命邀約2女到家中後，黃提議與2女一起玩撲克牌，玩到一半，突然邀2女比玩「大老二」，言明賭輸者要脫一件衣服。

黃見2女都答應玩牌，刻意支開陳女要她到客廳看電視或到樓下超商買東西，陳女選擇外出購物。

黃與2女開始比牌玩大老二，2女怎麼都玩不過黃，衣服一件一件脫；其中張女脫到剩下內衣褲，突然媽媽打來詢問她在哪裡，解救張女趕緊穿上衣服回家。

張女離去後，黃男繼續與黃女比牌大老二，順利讓黃女脫光衣服後，意圖與黃女發生關係，黃女告訴黃：「我月經來了」，但仍被黃肛交得逞。

由於黃女徹夜未歸，隔日返家經家人詢問，才告訴家人與黃男比牌與遭肛交的經過，黃父氣得帶女兒向警方報案。

檢察官調查時，黃男坦承犯行，但供稱是經過黃女同意，並未硬上，但檢方認定黃男欺負智能障礙的黃女，依違反乘機性交罪嫌將他起訴。

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