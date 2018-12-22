馬公福德祠金牌遭竊 警方掌握特定人士犯案

2018-12-22 18:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公福德祠修建滿週年，正如火如荼舉行慶典，今日卻傳出由鮑姓主任委員代管的重達3兩金牌，在機車置物廂內遭竊，損失約20餘萬元，馬公警分局據報後立即調閱沿途錄影帶，掌握特定人士涉案，有信心在近日內破案，

建於清朝乾隆56年（1790）的馬公福德祠，為全國第一個供奉土地婆，位在馬公著名金融街鬧區，旁邊就是第二信用合作社總社，雖然廟宇不大，但香火鼎盛至今已有200餘年歷史，供奉土地公、土地婆及財神爺，香火鼎盛，許多信徒前往拜拜求發財金，去年才耗資新台幣300多萬修建完成。

近日適逢福德祠修建週年，舉行一連串慶典，由於福德祠就位在馬路旁，慶典時開放民眾自由進出參拜，因此廟方為了安全起見，平日信徒捐贈的金牌等有價物品，都由鮑姓主任委員代為託管，晚上帶回家保管，白天再送回廟內奉祀，但今日卻發現放在機車置物箱內的3兩金牌不翼而飛。

警方調查指出，今日上午9時許巡邏車經過福德祠，主委匆匆忙忙攔截警車告知金牌失竊，警方調閱鄰近二信錄影畫面，未發現可疑人物靠近機車，隨後沿著主委吃早餐、祭祖至陽明路住家路線，調閱沿途錄影畫面，掌握特定人士涉案，排除內賊所為，初步研判是隨機犯案，已全力追查竊嫌到案，有信心在近日內宣布破案。

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