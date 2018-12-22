專挑老人下手！6旬婦狠詐7旬翁百萬 還被起底曾色誘

2018-12-22 18:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕66歲黃姓婦人專挑老人行騙，主動與年邁長者攀談，熟識後再騙取錢財甚至入屋行竊，去年5月，黃婦又故技重施，向78歲李姓老翁搭訕，再以父親過世、須錢支付員工薪水為由，前後向李翁詐騙101萬7000元，新北地檢署今依涉犯詐欺罪將她起訴。

起訴指出，去年5月，黃女見李翁獨自一人行走在新北市新莊區街頭，上前搭訕、謊報姓名，之後頻頻與李翁接觸噓寒問暖，然後向李翁謊稱，父親過世需要錢辦理後事，向李翁借款4萬2000元；同年5月至9月間，又以承攬清潔工程，尚未取得工程款，須先支付款項與工人薪水，向李翁陸續接了97萬5000元，事後黃女人間蒸發，李翁才察覺被騙了！

庭訊時，黃女供稱罹患癌症，沒錢買草藥治病，才會騙錢。

前年9月與去年5月，黃女也在新莊街頭以「借用針線鈕扣」、「尋找租屋處」為由，進入兩名長者住處，再趁對方不注意時，偷走屋內錢財，得手價值約50萬元的金項鍊、金錶跟現金1萬6000元，上月才被檢方依竊盜罪嫌起訴。

其實，早在2010年3月，黃女就在路邊搭訕喪偶的楊姓老翁，到其住處後，藉口天氣熱、脫去上衣色誘楊翁，接著便謊稱友人涉車禍致死案，急需10萬元現金辦保，楊翁因無支票或足夠存款，黃女最後只借到6000元；同年5月間，以投資房產為由向葛翁騙得5萬元，遭判刑1年4月，沒想到黃女出獄後卻不知悔改，繼續行騙。

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