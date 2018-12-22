暗爽沒人發現連偷6次內衣褲 蠢賊犯行全都錄...

2018-12-22 18:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市1名26歲林姓男子，在租屋處走廊，發現一只裝有女子內衣褲的行李箱，不但打開觀看，還在12分鐘內來來去去共偷了6次，被害人報警，烏日警方循線追查到林嫌，坦承不諱。

林嫌向警方表示，自己因好奇心使然，經過龍井區新興路承租處1樓走道，發現有人將1只行李箱放置在走廊上，便打開查看。

發現行李箱內都是女用內褲及衣服，看起來很高檔時髦，才會神魂顛倒，一時鬼迷心竅，下手偷走1件內褲並迅速躲進房內，經回神後竟然沒被發現，食髓知味，再以同樣手法來來回回連續偷竊6件內衣褲，想說都沒有被發現，沒想到犯行被錄得一清二楚，被警方循線查獲。

警方調查發現，26歲的郭嫌男子沒有前科紀錄，年輕氣盛，因一時好奇，鬼迷心竅1天12分鐘內連續偷竊2件內褲及4件內衣，觀賞後卻於隔日將該價值5千多元的內衣褲丟棄於大箱垃圾箱內。

被害人損失5千多元，氣得堅決提告，要犯嫌賠償損失，警方訊後依竊盜罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

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