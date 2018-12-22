傾聽基層心聲 署長今南下高雄與員警喝咖啡

2018-12-22 19:10

〔記者黃建華／高雄報導〕為慰勉辛勞執勤的第一線基層員警，深入瞭解派出所員警遭遇到的各種問題，警政署長陳家欽今天下午回高雄，前往新興警分局前金分駐所，致贈加菜金外，還頒發「好人卡」給聯手救護低血壓暈眩婦人送醫的績優員警巡佐洪志元、警員陳寶玉，與基層員警喝咖啡，傾聽基層心聲。

陳家欽表示，基層員警相關意見與建議將作為日後規劃勤務制度變革及業務推行簡化之參考。

為讓警員暢所欲言，警政署長陳家欽特別要求所屬上級機關不需派員參加，座談會中，陳署長與基層員警直接面對面交換意見，同仁發言踴躍。

基層派出所同仁最關心的議題，包括勤務制度彈性化、超勤加班費的調整、應勤裝備汰舊換新及協辦勤（業）務過多如何簡化等問題，陳署長全程仔細聆聽基層佐警意見，除即時逐一回應大家提問外，並要求隨行人員記錄攜回研議，並承諾將作為日後規劃勤務制度及業務推行簡化的參考。

參與座談會的員警會後表示，感謝署長的用心及誠意，相信警界未來不分官警，一定會更好。

陳署長則表示，警界是一個大家庭，也是一個團隊，相信同仁只要用心就能做好各項工作，他也一定會作為警察的堅強後盾，努力為警察發聲、爭取各項福利，期勉大家發揮團隊精神，做好警察工作，成為民眾最堅實的守護者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/