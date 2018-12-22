15歲少女太常翹課 師追問曝光與56歲大叔「父女戀」

2018-12-22 16:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕15歲中度身心障礙少女因常常曠課，學校老師追問原因，才知道她竟與相差41歲的周姓男子交往，談起父女戀，周男並在住處及旅館，撫摸親吻少女胸部、下體，新北地檢署今依對未滿16歲女子猥褻罪嫌起訴周男。

起訴指出，2010年周男結識少女，前年7月兩人交往成為男女朋友，前年8月，周男將少女帶回住處，撫摸少女胸部、下體，一週後又帶少女到西門町旅館，撫摸、親吻少女胸部、下體，因少女常缺課沒上去課，學校詢問後得知她竟與56歲的周男交往，少女表示，2次猥褻行為後，周男都會塞給她300元，還帶她到兒童樂園玩，因此轉知家長報警處理。

庭訊時，周男表示，知道少女未成年，但不曾懷疑她未滿16歲，也不知道少女有身心障礙，因為她看起來滿正常的。

檢方調查，少女並未出示身心障礙手冊給周男看，且少女與周男LINE聊天互動過程及傳訊都很正常，與一般少女無異，足證周男不知少女是身心障礙者，涉犯乘機猥褻罪部分不起訴；交付300元報酬部分，少女偵查時未再指證周男有給她錢，前後供詞不一，違反兒少法部分也認定罪證不足不起訴。

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