絕命終結站！老翁遭愛犬撲倒 陶瓷茶壺碎片刺頸亡

2018-12-22 14:53

〔記者黃美珠、王駿杰／新竹報導〕83歲張姓老翁21日清晨準備到土地公廟奉茶，他手持茶壺，將家中飼養的黃色土狗解開鎖鏈，豈料土狗太熱情，先繞著黃翁打轉，猛然向前一撲，疑使黃翁重心不穩倒地，把手上的陶瓷茶壺摔個粉碎，散落的碎片不偏不倚刺中張翁的右頸動脈，血流噴濺，直接倒臥血泊死亡，情節宛如電影絕命終結站，十分驚悚。

檢警事後相驗，發現張翁第一時間倒臥在家中屋前庭院內，右頸動脈遭陶瓷碎片刺中，血流數公尺遠，現場未有其他可疑跡象。

調閱監視器發現，當時張翁手持陶瓷茶壺，先解開家中土狗的狗鍊，準備與牠一起到土地公廟參拜，土狗先繞著張翁打轉，忽然向前一撲，疑似使張翁重心不穩摔倒，瞬間摔破茶壺，碎片飛濺，直接刺中右頸動脈，頓時血流如注。

警方指出，女看護準備早餐時意外發現老翁倒臥血泊，緊急通知家人將其送醫，但仍回天乏術。過程中老翁曾極力掙扎爬起，但因傷勢過重仍倒地。

而這支闖禍的土狗，則在案發後被栓在家旁，家屬告訴警方，他們並不怪土狗，狗是從幼犬養到大的，感情很深厚，對死因也沒意見，認為這是上天的安排。

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