公宅落成結合冬至辦活動 警參一腳預防宣導反毒、反詐

2018-12-22 14:49

〔記者邱俊福／台北報導〕北市文山區興隆二期公宅於今年落成，今天結合冬至舉辦「圓滿入厝，千歲湯圓逗熱鬧」及「戀戀南風熱活快閃市集」等相關活動，轄區北市警文山一分局木柵派出所也於現場向民眾宣導安居反毒及最新詐騙手法防治，希望讓新入厝的住戶知道相關預防犯罪的資訊。

文山一分局表示，近來詐騙手法層出不窮，木柵派出所員警特至活動現場設立犯罪預防宣導攤位，藉機會向里民及住戶宣導當前政府治安重點工作「安居反毒」及「反詐騙」，並透過有獎徵答活動贈送精美小禮物的方式加深參與民眾對「認識毒品公害」、「住戶涉毒特徵」及詐騙集團常用手法的印象。

活動中，警方尤其針對包裝精美的新興毒品說明講解以提高民眾戒心，期望結合志工、義警、民防、守望相助隊、社區大樓管委會及保全等民力加入反毒團隊，掃除藏身社區毒害。

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