賣情趣用品當暗號 毒蟲住家變販毒據點

2018-12-22 14:41

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市49歲王姓男子，長期以大樓住家作掩護販毒，並佯裝是情趣用品賣家混淆視聽，買毒者需以此為「暗號」購毒；警方長期佈線跟監，昨見時機成熟收網，持搜索票至王男家中查緝，果然起出大批毒品、吸食品等證物，全案訊後依違反毒品罪嫌送辦。

警方調查，王男在網路上宣稱經營情趣商品事業，並以住處為販售據點，實則是在家中分裝毒品販售，經長期跟監蒐證，員警昨持搜索票至王家中搜索，員警在大樓樓梯間就聽到屋內的聊天談笑聲，便衣警員假籍購買情趣用品敲門，王男開門還先佯裝介紹情趣商品，但警方表明身分及來意後，王男隨即改口情趣商品只贈好朋友，在場另鞏姓及呂姓男子等2人也附和。

但警方已掌握買賣毒品相關證據，經現場搜索後，起出毒品總計有二級毒品安非他命33包（毛重286.2公克）、二級毒品大麻31包（毛重269.54公克） 搖頭丸2顆（毛重1.44公克）、各類造型特殊安非他命吸食器7組，另現場查扣、透明色包裝袋1批、電子磅秤1台等犯罪證據

隨後將王男及在場的鞏姓及呂姓男子共3人一併帶回偵辦，全案訊後將王、鞏呂等3嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦，並積極持續追查有關毒品欲販賣之流向以及毒品上游來源。

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