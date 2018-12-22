魏應充加保1億 台中高分檢：未羈押難防範逃匿

2018-12-22 14:47

〔記者許國楨／台中報導〕針對台中高分院今天中午裁定魏應充加保新台幣1億元，台中高分檢表示，魏應充家族產業極為龐大，在富比士富豪榜上排名台灣富豪榜第2名，且台灣地區四面環海，易於潛逃或偷渡中國，以往已有多起潛逃出境案例，加上魏合計應執行之徒刑可長達15年，未羈押難以防範其逃匿，將在收到此次裁定後，決定是否提出抗告。

魏應充涉味全、頂新油品兩案交保金共16億1000萬元；其中味全公司在調合油品部分被認定標示不實、有混淆消費者嫌疑判刑2年，去年7月入監，已領回該案13億1000萬保金，另涉頂新油品案，一審判無罪，二審依違反食品安全衛生管理法和詐欺等罪判刑15年，其中6年得易科罰金，重罰頂新2億5千萬元，並沒收犯罪所得1億餘元，目前由最高法院審理中。

魏應充17日假釋出獄，但他所涉頂新油品案被判刑15年尚未審結，台中高分院今召開羈押庭裁定魏應充加保一億元，對此台中高分檢指出，魏應充家族產業極為龐大，在富比士富豪榜上排名台灣富豪榜第2名，總計有2223億6000萬元之鉅，其家族絕大部分產業均在中國，更擁有2架中國籍灣流飛機。

且魏應充尚有新加坡居留權，而頂新公司從105年至107年，已大量出脫其在台資產達381億元，再於中國大陸投資買進414億元資產，有逃亡國外可供運用之資產。

而台灣四面環海易於潛逃或偷渡中國，以往已有多起潛逃出境案例，縱使限制出境及出海，也難以防範多資產、有心潛逃之人出境，更難冀望透過兩岸間之司法協助，將其引渡回台執行，況且魏被判處10多年之重刑以及另案之2年有期徒刑均尚待執行，具保金額實不足以確保魏能按時到庭受審及接受執行，因此認定魏應予以羈押，否則難以防範其逃匿，將在收到台中高分院此次裁定後，決定是否提出抗告。

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