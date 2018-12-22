涉嫌賄選 苗縣5案11人被起訴

2018-12-22 14:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦下屆地方公職人員選舉涉嫌賄選案，今天再對5案11人依違反選罷法提起公訴，有通霄鎮長陳姓當選人及其5名樁腳、縣議員第一選區張姓當選人樁腳、縣議員平地原住民潘姓候選人樁腳、西湖鄉民代表古姓當選人、苗栗市民代表江姓候選人及其2名樁腳。

其中，通霄鎮長陳姓當選人一案，非以現金買票，而是被檢舉提供喪家免費接駁車服務涉賄；對此，陳姓當選人十分坦然，表示是自身疏忽，一切交由法院定奪。

檢方指出，苗栗警調於選前掌握賄選情資，經偵辦調查，苗栗市代江姓候選人及其古姓、江姓樁腳，涉嫌以每票500元買票；西湖鄉代古姓當選人，涉嫌以每票1000元賣票；平地原住民縣議員潘姓候選人的陳姓樁腳，涉嫌以每票1000元買票；第一選區縣議員張姓當選人的劉姓樁腳，涉嫌以每票500、1千元不等買票，已事證明確，全案偵查終結，都依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌提起公訴。

通霄鎮長陳姓當選人，被檢舉免費提供遊覽車載送喪家親友，於出殯日往返火葬場，尋求選民支持其當選，涉嫌賄選。 陳姓當選人等均坦承有免費接送喪家親友的行為，服務範圍也非僅限於通霄，也包括苑裡、後龍等地區，不認為此行為涉及賄選。

不過，檢方認為，陳姓當選人提供的免費服務車上，都掛有其競選海報、政見，服務人員甚有穿著競選背心，且坊間一趟次的遊覽車租賃費用，至少數千元，有相當的對價關係，因此也依違反罷免法提起公訴。

對此，陳姓當選人表示，他參選是為了希望地方進步，也有幸獲鄉親支持當選，他會更珍惜每一天在任的日子，好好為鄉親打拚；對於被起訴是自身疏忽，一切交由法院定奪。

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