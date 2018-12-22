嘉市議員選將藍力凱、梅山鄉代當選人許文豪涉賄選 今起訴

2018-12-22 14:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市國民黨籍議員候選人藍力凱（羈押中），在嘉義市三合一選舉期間，涉嫌透過李姓好友的牽線，找李某的國小同學父親陳姓樁腳，找王姓、黃姓友人向選民買票、以利藍順利當選，檢警調調查，藍用茶葉罐分裝20萬元，由不知名者將茶葉罐交付給李某，再轉交給陳等人；嘉義地檢署今天偵查終結，依違反「公職人員選舉罷免法」罪嫌，將藍力凱及樁腳等5人起訴。

記者今打電話給藍力凱服務處，沒人接聽。

起訴書指出，藍力凱否認任何對有投票權人交付賄賂犯行，辯稱他是用LINE約李見面，由另名男子將茶葉罐交給李某，他不認識陳某等人，不過李某坦承曾與藍商議，找人面廣闊的陳姓樁腳幫忙出面拉票，藍於是準備裝有20萬元的茶葉罐，8月20日透過LINE與李相約在興業東路、宣信街口，由另名男子交付茶葉罐後，李某再轉交款項給陳某等人。

嘉義縣梅山鄉鄉民代表當選人許文豪（羈押中），選舉期間涉及透過蘇、胡姓樁腳，以每票1千元代價向選民買票，要求投票支持許，嘉檢今依違反選罷法罪嫌，起訴許、蘇及胡等3人，並依選罷法第99條第1項對許提起當選無效之訴。

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