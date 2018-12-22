畫虎不成反類犬 追女同事手法下流被告性騷

2018-12-22 14:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕身材火辣的妙齡粉領族「花花」，今年1月份首次謀得工作，就不斷遭到特定男同事騷擾，3個月內就被對方強抱、摸腿多次，讓她心情緊張又低落。近日對方竟還傳簡訊邀約泡溫泉，「花花」為了避免再受傷害，嚇得報警處理，全案現由北市警方處理中。

警方調查，22歲的李姓OL，一雙長腿身材高挑火辣，頗受男同事間的矚目和青睞。但1名25歲的男同事，月前利用加班和她外出買晚餐的機會，竟輕佻的勾住「花花」的脖子往自己胸口貼，嚇得她花容失色，趕忙推開脫身。

事隔2個月後，這名男同事又趁加班四下無人之際，大膽出手偷摸「花花」大腿，她雖然當場嚴拒對方不當行為，然他仍不死心，改「邀約」對方「坐坐大腿」。女方不從要離開，男子反尾隨到樓梯間猛然間偷襲「熊抱」得逞，讓花花當場嚇得一驚一悚。

警方表示，這名死皮賴臉的男同事事後還不死心，又利用上班時間以拿東西往「花花」座位靠近，在她翻臉強烈抗議下，對方又施展出鹹豬手偷摸大腿得逞，還不識相的私下涎著臉用通訊軟體邀約泡溫泉，氣得她憤怒至極，乾脆直接到派出所提告性騷擾。

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