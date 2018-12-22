耶誕節近 不見耶誕老人只見小萌警

2018-12-22 13:55

［記者黃美珠／竹北報導］耶誕節近了，新竹縣竹仁國小今天有群小朋友們不循傳統扮耶誕老公公報佳音，反而變裝Cosplay警察杯杯，成為一個個小萌警，他們學交通指揮、學防身術，也專心認識毒品，教其他小朋友如何防毒、保護自己，有模有樣，雖萌卻一點也不含糊。

這場名為「聖誕節～一日小小警察體驗營」活動，其實是由新竹縣警方所主辦，以竹北分局為主力，邀請有興趣的家長帶著小朋友們到場體驗。

他們有人穿上小警察的制服，跟著交通員警認識交通裝備和車輛，更學習如何利用指揮手勢疏導交通。

新湖分局教官余立仲則指導小朋友如何防身，除了遇到壞人要保持冷靜、大聲喊叫引人著意外，也要記得往人多或安全的地方，像是：便利店等求助。

余立仲也教小朋友雖然可以當個可愛、乖巧的小綿羊，但如果真的碰到討人厭大野狼，對方如果偷拍屁屁，記得就給他一記手刀輕輕撥開。如果對方鹹豬手直攻胸部，那就立刻高舉雙手向前阻擋化解。不僅小朋友上了一課，就是在場家長也學到如何自保。

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