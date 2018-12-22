驚！新屋聯成鋼鐵鍋爐氣爆 巨響震破民宅玻璃

2018-12-22 13:54

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市新屋區中華路上的聯成鋼鐵，今上午10點許發生鍋爐氣爆意外，溶解爐內不斷發生爆炸聲，轟天巨響震破附近2戶人家玻璃，消防局獲報趕抵現場，幸好廠房並未起火，也無人傷亡。

有民眾向本報投訴，大清早傳來震耳欲聾的爆炸聲，在屋內就可感受到地震般搖動，爆炸聲傳出後屋外玻璃碎裂，家中物品也傾倒一地，痛斥工廠罔顧百姓安全，讓人提心吊膽。

爆炸傳出後旋即引起網友討論，行經中華路的網友餘悸猶存說：「我以為我要死了！」、住在附近的居民則表示，「住在新坡都聽得到，恐怖」、「睡夢中被驚醒，還以為是地震」。

桃園市消防局指出，上午接獲民眾報案後，立即派3輛消防車、6名消防員前往救援，抵達現場後，因未發生火警，也沒有工作人員受傷，所以向廠方了解不需協助後就收隊。

消防局解釋，初步調查是現場為裝載爐渣之爐具，因工作人員作業不慎，導致高溫高熱爐渣與水接觸產生水蒸氣釋放，造成壓力瞬間外洩。

廠方表示，發生氣爆原因是工人傾倒爐渣時，未注意渣料溫度未降至標準範圍，即倒入溶解鍋爐內，水蒸氣讓熔解爐內部壓力過大才導致氣爆，造成廠房部分受損及周圍住戶財損，詳細肇因及財損估算中，會負起賠償民眾責任。

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