朴子醫院洗腎車撞大貨車尾 5人送醫

2018-12-22 13:23

〔記者曾迺強／嘉義報導〕衛福部朴子醫院的洗腎車，今天中午行經嘉義縣縣道163線的19公里鹿草段，車頭正面撞擊前方預備左轉的大貨車車尾，洗腎車車頭全毀，車上含駕駛共5人分送嘉義長庚醫院、衛服部朴子醫院急救，幸均意識清楚，無生命危險，肇事原因由警方釐清中。

大貨車劉姓駕駛說，他中午12點多從縣道163線由西向東行駛，預備左轉到路旁的加油站，車輛靜止時，車尾突遭車輛撞擊，他沒受傷，下車一看，發現是車身印有衛福部朴子醫院的廂型車撞擊他的車輛，趕緊通報警、消人員搶救。

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