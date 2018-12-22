要少女傳裸照遭拒 他嗆：「到校門口等你！」威逼

2018-12-22 13:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市19歲王姓男子透過臉書認識13歲少女，兩天後要求少女傳送自拍裸照給他遭拒，出言恫嚇：「還是我找人去你們學校找你」、「你啥小啦？」、「禮拜一校門口等你啦」等語，少女心生恐懼聽從指示傳送2張裸照給王男，新北地院依脅迫未滿18歲之人製造猥褻行為電子訊號罪判王男徒刑1年4月，可上訴。

判決指出，前年11月，王男透過臉書結識13歲少女，兩天後就私訊少女，要求少女拍攝並傳送裸露照片，少女拒絕後，竟恫稱：「是要我找人去你們校門口等你？然後在慢慢談？」、「還是我找人去你們學校找你」、「你啥小啦？」、「禮拜一校門口等你啦」等語，致使少女心生畏懼，遂依指示自拍2 張裸照給王男，事後少女母得知報警處理。

審理時，王男坦承犯行，但供稱自己有衝動障礙控制症，導致辨識行為能力降低，且王男前年7月間，亦曾犯過相同案件遭判刑1年1月，緩刑2年，法院委請醫院進行精神鑑定，認為王男有自閉類型反省傾向，情緒控制較差、焦慮感強，足認受衝動障礙症影響，可減輕其刑。

法官審酌，王男已與少女達成和解，犯後態度良好，並定期至醫院就診吃藥，經減刑後最低刑度為2年6月顯得過重，與其犯行行為相較有違比例原則，因此判刑1年4月。

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