金錢豹酒女撞死烘焙師 民事判賠1068萬

2018-12-22 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，去年酒駕殺人毀了逐夢的陳姓年輕烘焙師人生，二審判刑9年6月定讞，陳男家屬向顏女、顏母、車內林姓、李姓友人等4人求償1270萬元，台中地院一審民庭法官審理後，判定顏女需賠陳父、陳母共1068萬元，其餘3人因與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。

34歲顏女過去已有2次酒駕紀錄，駕照也被吊銷，去年11月凌晨3度酒駕搭載2名自稱乾弟弟的林姓與李姓友人，高速闖紅燈撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女肇逃被警攔查時還故意坐到副駕駛座，直到警方調閱路口監視器釐清顏女才認罪。

而顏女二審判刑9年6月定讞，民事賠償金額經台中地院一審民庭法官審理後出爐，判決書指出，陳男家屬的損害賠償告訴主張，顏女肇事賓士車登記在顏母名下，除顏女外車內林姓、李姓男子坐視顏女酒駕不制止，都與顏女撞死人有關，需負連帶賠償責任，因此向顏女等4人求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金共1270萬元。

顏母辯稱，女兒成年後已離家沒有同住，賓士車只是借名登記在她的名下，實際都是女兒在使用，未對該輛肇事賓士車有實際使用、管理權力，也無法制止女兒酒駕上路；林男則辯稱，當天雖知道顏女要酒駕制止，還被顏女斥責，不得已才讓顏女開車；李男答稱，當天是被載去的，根本沒有駕照，發生車禍與他無關。

顏女審理時辯稱，陳男父母有房地產都能以自己的財產生活，沒有請求撫養費必要，另自己離婚、沒有存款、房產，還育有一名幼子，陳父、陳母各求償500萬的精神慰撫金過高，另外汽車強制責任險已賠償陳父母200萬元，應從求償金額中扣除。

法官審理後認定陳父、陳母請求的各500萬慰撫金適當，兩人雖有房產但都是自住，並非有租金或其他利息收入，不可能要求蝕老本變賣房產維繫生活，因此請求撫養費有理，而陳父母已各領取100萬的強制險賠償，需從求償金額中扣除，判顏女需賠陳父533.6萬元、陳母534.6萬元，全案仍可上訴。

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