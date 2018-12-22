金錢豹酒女撞死烘焙師 民事判賠1068萬

2018-12-22 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，去年酒駕殺人毀了逐夢的陳姓年輕烘焙師人生，二審判刑9年6月定讞，陳男家屬向顏女、顏母、車內林姓、李姓友人等4人求償1270萬元，台中地院一審民庭法官審理後，判定顏女需賠陳父、陳母共1068萬元，其餘3人因與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。

34歲顏女過去已有2次酒駕紀錄，駕照也被吊銷，去年11月凌晨3度酒駕搭載2名自稱乾弟弟的林姓與李姓友人，高速闖紅燈撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女肇逃被警攔查時還故意坐到副駕駛座，直到警方調閱路口監視器釐清顏女才認罪。

而顏女二審判刑9年6月定讞，民事賠償金額經台中地院一審民庭法官審理後出爐，判決書指出，陳男家屬的損害賠償告訴主張，顏女肇事賓士車登記在顏母名下，除顏女外車內林姓、李姓男子坐視顏女酒駕不制止，都與顏女撞死人有關，需負連帶賠償責任，因此向顏女等4人求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金共1270萬元。

顏母辯稱，女兒成年後已離家沒有同住，賓士車只是借名登記在她的名下，實際都是女兒在使用，未對該輛肇事賓士車有實際使用、管理權力，也無法制止女兒酒駕上路；林男則辯稱，當天雖知道顏女要酒駕制止，還被顏女斥責，不得已才讓顏女開車；李男答稱，當天是被載去的，根本沒有駕照，發生車禍與他無關。

顏女審理時辯稱，陳男父母有房地產都能以自己的財產生活，沒有請求撫養費必要，另自己離婚、沒有存款、房產，還育有一名幼子，陳父、陳母各求償500萬的精神慰撫金過高，另外汽車強制責任險已賠償陳父母200萬元，應從求償金額中扣除。

法官審理後認定陳父、陳母請求的各500萬慰撫金適當，兩人雖有房產但都是自住，並非有租金或其他利息收入，不可能要求蝕老本變賣房產維繫生活，因此請求撫養費有理，而陳父母已各領取100萬的強制險賠償，需從求償金額中扣除，判顏女需賠陳父533.6萬元、陳母534.6萬元，全案仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

  • 台中地院一審民庭法官判定金錢豹酒女顏子娠需賠陳姓烘焙師的父母共1068萬元，其餘3人因與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。（記者張瑞楨翻攝）

    台中地院一審民庭法官判定金錢豹酒女顏子娠需賠陳姓烘焙師的父母共1068萬元，其餘3人因與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。（記者張瑞楨翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/