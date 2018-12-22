馬英九出書批司法追殺 北檢聲明：勿透過媒體干擾審判

2018-12-22 12:54

〔記者黃捷／台北報導〕前總統馬英九20日出版《八年執政回憶錄》一書，裡頭對司法審判做出攻訐式的批判，依特別背信罪起訴馬英九的台北地檢署也中箭。北檢今嚴正聲明，檢方辦案秉公處理，起訴的每項犯罪事實均緊扣證據，鄭重呼籲馬英九尊重司法，不應透過媒體干擾審判。

馬英九目前被起訴的案子，包括高等法院判刑4個月、現上訴最高法院的「馬王政爭洩密案」，及現於台北地院審理中的「三中案特別背信罪」，他自認遭到政治追殺，在書中指謫「北檢辦案不公」、「北檢鋪天蓋地的追殺」、「為特定政黨服務」。

北檢今聲明指出，三中案於今年7月9日偵結起訴，胡適有言：「有幾分證據，說幾分話；有七分證據，不能說八分話」，檢察官起訴書所載的每一項犯罪事實，均緊扣證據，有錄音帶及證據為證，經得起歷史檢驗，馬英九卻對此略而不提，無端指摘「北檢鋪天蓋地的追殺」，令人遺憾。

北檢指出，馬英九一再聲稱三中案「沒有一毛錢流入口袋」，事實上卻為謀取不正當利益，使國家及中投等公司蒙受重大損失，致「不法暴利盡入他人私囊」，就算未將不法暴利據為己有，仍成立犯罪，就像竊盜所得贓物不論歸誰，都成立竊盜罪，此為基本常識。

北檢並澄清，自2016年7月1日以來，北檢偵辦馬英九所涉刑事案件，迄今已簽結273件，不起訴4案，其中較重要者包括「納莉風災廢弛職務」、「財產來源不明」、「特別費扶養流浪犬馬小九」、「貓纜違法驗收圖利」、「東吳大學演講洩馬習會機密」、「大巨蛋圖利遠雄集團」，這6案均簽結或不起訴，足見北檢偵辦馬英九相關案件，均依法秉公辦理，絕無政治考量。

北檢還說，北檢辦案一向嚴守偵查不公開，三中案偵結起訴前，媒體相關報導絕大多數與事實有間，報導前也未向北檢查證，報導內容均與北檢無關，北檢曾11度發布新聞稿澄清，馬英九明知此事，卻還肆意指責檢方違反偵查不公開，不斷放話給媒體，選擇性地散布偵辦三中案的細節，誠屬無中生有，誤導民眾。

北檢鄭重呼籲，馬英九所涉相關案件，現都在法院審理中，希望馬英九被告尊重司法，將訴訟攻防回歸證據辯證，勿作政治操作，干擾審判，斵傷司法威信。

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