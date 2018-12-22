新任女保全進廁所 離職色保全尾隨勾頸欲強吻

2018-12-22 12:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕58歲鄒姓保全離職後，回原服務社區拿東西，卻對新來的女保全伸狼爪，趁其不備撫摸女保全腰、臀，還摟住女保全頸部想強吻，新北地院依性騷擾防治法判鄒男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，去年11月3日上午7時許，鄒男趁有住戶來找女保全時，偷摸女保全腰、臀，後又跟著女保全進警衛室廁所，摟住女保全頸部，欲強吻對方，女保全嚇到花容失色，大叫：「我不要，你走開」，並用手推他的胸口，才沒被吻，事後女保全調閱社區監視器畫面後報警處理。

法院開庭時，鄒男否認性騷擾，辯稱當天去警衛室，是要拿他留在那兒的黑醋跟沙拉油，還有借上廁所，強調案發當時是早上，經過警衛室的住戶很多，如有對女保全怎麼樣，她會大叫、會撥他的手，怎麼可能會讓他輕易離開。

法官勘驗社區監視器畫面，認定鄒男趁機偷摸女保全腰、臀犯行，又女保全從廁所出來後，鄒男也跟著走出，但女保全不敢正面面對他，僅敢側身，且鄒男往前一步她就後退一步，顯見對他已有防備之心，加上女保全前後供詞一致，與鄒男先前也並無恩怨，因此不採信鄒男辯詞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/