斗六警分局新任所長聯合佈達 4所長異動

2018-12-22 11:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局斗六分局今天舉辦新任所長聯合佈達，由分局長蔡詳忠主持典禮，4名新任所長分別是莿桐所王俊升、公正所何圳生、長安所許仟鴻及梅林所黃海容，另公正派出所新任副所長林丹淇則是斗六分局第一名女性副所長。

新任所長在各級民意代表及各界人士觀禮下，宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。典禮中亦向各界介紹新所長，一同為轄內治安工作打拚。

新任公正派出所所長何圳生由莿桐分駐所所長調任，新任莿桐分駐所所長王俊生由公正派出所所長調任，新任梅林派出所所長黃海容由長安派出所所長調任，新任長安派出所所長許仟鴻由公正派出所副所長陞任、新任公正派出所副所長林丹淇，由斗六分局第五組巡官調任。

另斗六分局第一組組長張忠信由斗六分局勤務指揮中心主任調任、斗六分局第二組組長丁聰編由斗六分局第一組組長調任、斗六分局勤務指揮中心主任陳俊穎由斗六分局第一組組長調任。

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