好友一同慶祝生日 感情好到連鑰匙也一起忘記了

2018-12-22 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕好友一同慶祝生日，感情好到連機車鑰匙都一起忘記拔掉，還好警方巡邏發現，及時拔下鑰匙保管，並留下字條，鄭姓、宋姓2名男大學生才免於機車被偷，慶生後2人一起上警局領鑰匙，表達感謝，並說「經驗難忘。」

新興分局前金分駐所巡邏警組巡佐洪志元、警員陳裕仁日前晚巡簽前金區七賢二路上的某銀行提款機時，眼尖發現在旁邊騎樓停了幾輛機車，其中兩台鑰匙卻沒有取下，一不注意可能就會遭有心人士騎走，警方基於守護民眾財產安全只好先將車輛鑰匙取回派出所保管，並在機車貼上小紙條通知車主。

果真在不久後就有一群大學生匆匆忙忙地跑來派出所，表示要領取機車鑰匙，警方確認車主身分無誤後將鑰匙發還給鄭姓（21歲）及宋姓車主（21歲），該群大學生向警方表示，忘記取下鑰匙的鄭姓車主剛好是今天生日，一群好友一同至七賢二路上的燒烤店聚餐幫其慶生，大伙將機車停放在隔壁騎樓，沒想到鄭姓及宋姓車主卻都一起忘記取下鑰匙，幸好愛車沒有遭竊情事。

這群朋友開玩笑稱，平常鄭、宋兩人感情特別好，沒想到這次好到連鑰匙也會一起忘記拔，鄭姓車主表示生平第一次走進派出所，還剛好是自己的生日，實在十分難忘，下次一定會再更加謹慎，對於警方貼心的行徑也表示十分稱謝。

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