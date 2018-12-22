拉K出神 豬隊友交通違規引警方查獲毒品

2018-12-22 11:33

〔記者黃建華／高雄報導〕一名黃姓毒蟲凌晨在車內拉K出神，等候朋友，殊不知，朋友機車雙載還交通違規，引來警方尾隨盤查，意外把警察帶來查獲正在汽車內拉Ｋ的黃嫌，還起獲毒品，大嘆真是「豬隊友！」

自強所巡佐韓守謙、警員黃竑銘凌晨0時巡邏時，發現一輛重機車雙載於五福路交通違規，並將車停在中華路與五福路口，與一名友人盧姓男子（16歲）交談，一旁還有一部汽車未熄火。

巡佐韓守謙、警員黃竑銘立即下車盤查該重機車許姓騎士（22歲）及後座陳姓乘客（20歲）。

盤查期間，巡佐韓守謙發現與重機車駕駛交談的盧男所搭乘的白色自小客車上另有3名年輕男子，且緊閉車窗，巡佐韓守謙請黃姓駕駛（21歲）開窗接受盤查，車內突然散發出濃濃塑膠味，巡佐韓守謙驚覺有異，立即請車上所有乘客下車，經拍搜黃男衣物，發現褲腰上居然有2包K他命（總毛重10.19克）及3包毒品咖啡包（總毛重34.81克），當場人贓俱獲。

黃姓毒蟲事後委屈說，他只是剛好當司機載盧男與陳男會面，在等待期間無聊在車上拉K，怎知對方竟帶警察前來，警方訊後黃嫌依毒品危害防制條例移送法辦外，另5名友人也帶返派出所驗尿接受調查。

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