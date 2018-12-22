迷糊大媽以為「雙機」都被偷急報案 結局令人超傻眼

2018-12-22 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人找不到機車急赴警所報案，說到一半又發現竟連手機也不見，這下「雙機」都不見蹤影讓她以為遭竊差點崩潰，員警先安撫情緒再陪同找尋，結果發現機車好端端停在離警所不到10公尺騎樓下，連不慎遺失的手機都被民眾拾獲，雖然結局令人超傻眼，但還好是虛驚一場。

台中市第一分局繼中派出所警員李昱陞當天受理65歲的陳婦報案，表示上午11時騎機車去客運站搭車，晚間8時回來卻找不到機車，認為機車一定是被偷了，所以來派出所報案，說著說著又發現竟然連同自己的手機也不見了，這下「雙機」一併不見讓陳婦差點崩潰。

警方見狀先安撫陳婦情緒，並試著陪陳婦到火車站和陳婦所稱的停放位置附近找尋，結果就在離派出所不到10公尺的騎樓找到陳婦的愛車，陳婦當場脫口而出:「對啦，我放這邊！」這才恍然大悟是自己記錯停放位置了。

警方接著請陳婦回派出所登記資料，結果恰巧巡邏網通報有民眾撿到手機，李員立即詢問手機特徵果然和陳婦的相符，立即請巡邏同仁將手機帶回派出所，確認無誤後交還給陳婦。

陳婦笑得合不嚨嘴表示，因為當天找不到機車實在是太緊張了，所以才會不小心連同手機也弄丟了，非常感謝警方協助，並表示台中真是個友愛的城市。

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