性侵12歲小女友變合意 男子刑期減半確定

2018-12-22 11:05

〔記者溫于德／台北報導〕新北市一名郭男的胞兄與12歲少女小文（化名）的母親同居，但郭被控4度性侵小文，其中一次甚至趁小文盲腸炎住院時，在病床上硬來，一審依強制性交4罪重判郭16年，但二審認為，小文事後仍持續與郭交往，顯與常人遭性侵後反應不同，改認定郭涉對未滿14歲之女子性交罪4次，輕判6年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

新北地院一審判決指，2015年12月某日清晨5時許，郭男趁小文起床盥洗、準備回房之際，闖入房內，硬是將人強壓在地板床墊猥褻後性侵，同年月底再以相同方式得逞；但害怕的小文均不敢大聲呼救，僅能皺眉頭，事後也不敢告知家人。跨年這天，郭再揪小文參加新北耶誕成跨年活動，深夜回到住處後，郭精蟲衝腦再度性侵小文。

最可惡的是，前年1月8日，小文因盲腸炎住院，陪伴的郭男竟直接問她「要不要做？」，雖小文拒絕，但因郭自認沒關係，竟直接上演A片醫院性侵情節，爬上病床逞獸慾。

小文最後忍不住，在電話中向母親訴苦，全案才曝光。

到案的郭男否認犯行；但小文指證歷歷，小文母親也說，早就察覺郭的舉止有異，本以為只是跟女兒談戀愛，才打電話關心女兒，豈知女兒告訴她「我被叔叔碰了」，還哭了出來；學校輔導老師作證時則說，小文提及此事時認為「性行為是噁心的。」

一審合議庭綜合相關證詞及小文驗傷報告等，認定郭男性侵，並在判決書內斥責郭嚴重危害少女身心健全成長發展，破壞少女對親情信賴，還否認犯罪，依法重判。

但高等法院二審認為，假使小文真有被性侵，其心靈、思緒理應會大受影響，或會尋求他人保護、慰藉，但事後仍持續與郭男交往，因此郭是否真有對小文硬來，仍有疑問。

此外小文在二審時也說，她平常喜歡與郭男相處，只是不喜歡郭要求性交或猥褻；另小文母親在偵查時則說，女兒與郭互動像是情侶，女兒逛街時會手勾著郭；學校輔導老師一審出庭提到，小文見到郭時心情很愉悅。

二審合議庭因此認為，小文與郭男的感情不錯，況且，小文未曾就性侵一事報案，是經母親一再追問、才由母親提告，加上、接受校方輔導時的表現，顯然與被性侵後反應不同，今年3月底改認定郭僅涉與未滿14歲女子性交罪4次，輕判6年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/