住豪宅開名車還大啖高檔「痛風餐」 原來是非法話務系統商

2018-12-22 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子看準詐團需求當起話務系統商，專提供詐團機房使用線路亂槍打鳥撥打給被害人行騙，因線路穩定至少有3組以上詐團機房承租，獲利豐厚的張男與同夥除租住豪宅出入開名車，還四處大啖高檔海鮮食材的「痛風餐」，但高調炫富的結果就是被警方盯上查緝到案，張男複訊後聲押獲准。

台中市第三分局今年9月初破獲一個專詐騙中國民眾的詐團機房，經擴大溯源偵辦，發現提供該機房撥打詐騙電話使用的VOS網路電話群呼系統、可改變來電顯示，且是由流竄中部的一個私人非法話務系統商提供，隨即會同雲林縣刑大、台中市第六分局、刑事電信偵查大隊共組專案小組，報請檢方指揮偵辦。

案經專案小組歷經3個月追查，監控期間發現該話務系統商於今年6月中旬成立迄今獲利頗豐，為迎合下游詐團機房需求擴大營業，分於中市西屯區、豐原區、神岡區等地以每月3萬元租金租下豪宅大樓做為居住及營業場所，又買下豪華進口汽車代步，且常出入市區各大美食餐廳享用高檔海鮮料理，大啖所謂的「痛風餐」，高調炫富。

警方上週四見時機成熟收網兵分多路同步搜索查緝，逮捕綽號「阿飛」的24歲主嫌張晉弘及另3名同夥，查扣無線網路路遊器、手機、筆電、SIM卡、交易明細帳冊、金融存摺、現金6萬元等贓證物。

警方指出，張嫌對先前即曾因詐欺案遭查獲，之後因對網路、電信設備具有高度專業及興趣，熟悉詐團運作模式，索性當起話務系統商提供給詐欺機房，因線路穩定至少有3組以上詐團機房承租，每月獲利至少上看百萬元，但此次遭瓦解勢必造成連鎖效應，訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，並持續追查是否有漏網之魚死灰復燃。

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