女童放學痛哭「家很噁心」 疑遭姑丈性侵5年

2018-12-22 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕東部一名國小女童疑遭姑丈性侵長達5年，日前在安親班下課時間哭訴「家很噁心」，向老師說不想回家，老師一問之下得知這件事，趕緊報警揭發。

據《蘋果》報導，女童剛升上國小時，母親就離家，在工地工作的父親常常要到外縣市，無法好好照顧女童，曾尋求社會處幫忙，社會處認為還是和親屬住比較好，女童的姑姑、姑丈也表示願意照顧女童，從5年前開始女童及弟弟便和姑姑、姑丈一同生活，社會處則定期補助給予協助，父親約2、3個月回去看孩子1次。

14日女童在安親班，下課時突然大哭，跟老師說家中很噁心、不想回去，老師追問下得知性侵一事，趕緊報警，社會處隨即將女童帶回安置，事後女童姑姑傳訊向女童父親道歉「沒善盡監督責任」，但後來又改稱，在判決前都不能認定誰有罪，還說「你女兒怎樣你自己也知道」，讓女童父親氣炸了，質疑國小生會想到要勾引姑丈嗎？

女童父親想起過去的種種，才發現不對勁之處，有次他回去看孩子，發現女童的褲子破了，女童說是姑丈弄破的，因為女童姑姑在旁，他還指責女童別亂說話。且和女童姑姑、姑丈起爭執，對方都會氣憤地以要他接走孩子做威脅，但當他真的要接走時對方又不肯，事件曝光後，在父親的詢問下，兒子也說姑丈常常單獨帶女童外出，女童看起來很害怕、不想去。

女童身上沒有明顯外傷，但處女膜發現有陳舊性撕裂傷，社會處約談女童姑丈，姑丈對性侵一事堅決否認，姑姑也選擇相信丈夫，認為不太可能，女童目前剛被安置，待1、2週後情緒較平穩才會開放探視，若女童父親有東西想交給女童，可由社會局轉交。

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