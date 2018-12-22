「小黃」爬山起火！駕駛、乘客忙逃出 車全燒毀

2018-12-22 09:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛「小黃」載著4名乘客，一早從台北到苗栗縣獅潭鄉，欲前往仙山，於今天早上7點多，在上山的山路上，引擎室突然冒出濃煙，隨即起火，駕駛、乘客趕緊下車避難並請求消防救火，消防人員趕抵，車頭已起火燃燒，立即出水搶救，火勢迅速被撲滅，但整輛車已被燒毀。

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