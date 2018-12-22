男子連偷3次電纜線 口罩蓋車牌還是被逮

2018-12-22 08:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有一位竊賊愛偷電纜線，連續偷3次，2次得逞，被害人報案，警方積極循線追查，查出37歲廖男涉案，且坦承不諱，兩次共竊得160公斤，變賣所得約9200元，警方移送偵辦。

台中市一名37歲廖姓男子，今年9月底行經烏日區太明路某三合院時發現院子內堆了一大堆電纜線，認為有機可乘，利用深夜2時許四下無人之際，騎機車前往偷竊電纜線110公斤得手。

廖男食髓知味隔，再次於某天深夜2時許前往偷竊，因拉扯電線發出聲響，被被害人撞見，倉皇逃逸，由於該機車車牌被歹徒用口罩遮掩，所以無法馬上得知竊嫌，沒想到3天後竊嫌再度前來偷竊，再次竊走50公斤電纜線。

烏日警方獲報追查，發現廖嫌涉嫌重大，坦承偷竊不諱，共竊到160公斤，變賣所得約9200元。警方表示，廖嫌平時以打臨時工維生，9月下旬經烏日區某三合院時，發現院子內有大批的電纜線，認為可以變賣一些錢，由霧峰區跨區到烏日區來犯案，並且將車牌用口罩遮掩起來，以躲避警方的查緝，想說就不會被查到了，沒想到警察也是沒多久就找上門來了。

警方調查發現，廖嫌於9月26、30日及10月3日趁深夜四下無人之際，潛入被害人住家三合院竊取電纜線3次，竊得將近200公斤電纜線，讓被害人損失約4萬元，被害人得知自己被竊電纜線僅變賣9仟餘元，大罵竊嫌真是太可惡了！

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