偷拍空姐「狗爬式」床戰露餡 古意警察自首劈4女

2018-12-22 05:54

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局海安派出所一名陳姓警員長相憨厚、古意，豈料疑利用警察身分，腳踏4名愛慕女子。其中一名空姐在與陳男狗爬式床戰時遭陳偷拍，事後還發現陳男不忠，因此聯合另一名受騙護理師PO網報復。

空姐發現陳不僅偷拍兩人狗爬式床戰，還從手機對話紀錄發現陳員還有護理師、眼鏡行女及大學生等3個女友，氣炸PO網公布陳男在臨檢酒店時拍下的照片，後來市區各分局緊急調查，從酒店照片的背景中比對壁紙的圖案，最後陳員才嚇到自首。

27歲的陳男是警專31期，據了解，陳員原本有一個交往多年的女友，曾有結婚打算，還將前女友帶到警所介紹給同事、所長認識，沒想到今年初，因為陳男在警所生活作息不穩定，讓多年感情告吹。

有警官指出，陳男表現相當平穩，平均嘉獎在7、80支，雖然沒有重大功績，但績效算中上，是努力的年輕人，陳在年初與前女友分手後，消極了一陣子，不敢過問他的感情生活，大約年中時，陳男情緒轉好，本以為陳走出情傷，沒想過個性憨厚的陳男會做劈腿多女出這種事。

據了解，陳男用交友APP認識護理師，用職業騙取信任感，後來又劈腿眼鏡行女店員，在今年10月才認識了上網爆料的空姐，但陳男不滿足，空姐交往時又劈腿一位女大生，由於空姐佔有欲比較強，從他手機看到他與其他女子的對話，才鬧著要分手，並聯合護理師一起報復陳男。

該空姐先在Dcard爆料，兩人床戰時，換了狗爬式，空姐發現陳員拿著手機偷拍她，而且陳男還會在臨檢時，還偷拍臨檢狀況、盤查酒店女的身分，傳給其護理師看。

空姐蒐集資料後，刪除Dcard的文章，到臉書「靠北警察」爆料，附上陳男傳給護理師的照片，並用馬賽克遮住識別內容，但沒有公布陳男身分，要求陳男在耶誕節時自首，否則就將照片傳給市警局。

警方PO網後啟動調查，爆料照片的酒店背景中，用壁紙與轄內酒店做比對，最後才判斷陳男可能是男主角，同時陳男也在22日凌晨0時許，向所長自首劈腿。

警方指出，陳男是否有濫用職權而涉嫌刑法，會依法函送地檢，陳目前單身、未婚，分局主管並不了解陳的交往狀況，目前已要求陳男寫報告徹查，如果有不正當男女交往情勢，也會有行政處分。

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