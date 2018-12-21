私製動物疫苗！教授爽賺百萬 血汗研究生只賺3萬還被告

2018-12-21 23:56

〔記者王捷／台南報導〕血汗研究生替教授做案產學合作實驗，沒想到竟因此遭法辦，更扯的是，2年多來，研究生在實驗室勞心勞力，違法製造禽畜疫苗，只分到3萬元，還被列為共犯，2位指導教授卻爽賺近百萬，檢方已將2位指導教授起訴。

嘉義大學2教授被起訴

嘉義大學生物農業科技學系、獸醫系共6位研究生，替教授研製與豬、鴨隻疫苗，違反動物用藥品管理法，但檢方認為6位研究生犯罪輕微，因此做出緩起訴處分，對生農系張姓助理教授、獸醫系郭姓教授等人起訴。

農委會規定不能私製疫苗供畜、禽類注射，原因是病毒可能因此產生疫苗抗體，讓病毒異變致疫情擴大無法掌控。不過，李姓養鴨大戶曾就讀嘉義大學，認識張姓助理教授與郭教授，由於購買疫苗比較昂貴，因此委託兩位學者以產學合作為由，生產造價便宜的疫苗。

2位學者各自帶著3位研究生，在實驗室製作大批豬隻與鴨隻疾病疫苗，透過養殖業者轉介，再將疫苗交給銷售疫苗的廠商，以一劑疫苗一元的低價出售，李姓助理教授犯罪所得約67萬8000元，而郭教授也賺到30多萬元，而最慘的研究生僅分到3萬元。

但是違法販售疫苗的消息很快就被檢方得知，檢方依違反動物用藥品管理法對製作疫苗的2位學者、養鴨戶以及私下販售疫苗的生技業者起訴，連帶6名幫指導教授做實驗的研究生也因此被牽連。不過最後檢方認為6位學生所犯罪刑輕微，因此做出緩起訴處分，6人還要交出3到5萬的緩起訴處分金。

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