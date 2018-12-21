一票3000！鎮代、鄉代當選人涉買票 金檢提當選無效之訴

2018-12-21 22:03

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天說，金城鎮鎮民代表當選人張含麗、金寧鄉鄉民代表當選人莊振源，涉嫌透過樁腳以1票3000元代價向選民行賄買票，違反選罷法第99條第1項之投票行賄罪嫌，檢方向福建金門地方法院對2人提起民事當選無效之訴。

檢方指出，張含麗、莊振源均涉嫌透過樁腳，以每票3000元向選民買票；經調查，張含麗向6名選民行賄，莊振源向10名選民行賄，已涉犯選罷法投票行賄罪嫌，本於公益代表人之身分擔任原告，向法院對兩人提起民事當選無效之訴。

檢方指出，根據選罷法規定，當選人有涉賄情事，選委會、檢察官或同一選區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。

檢方說，2018年地方公職人員選舉當選人名單，已經金門縣選委會於11月30日公布，因此在法定期限內，先行對張含麗、莊振源提起民事當選無效之訴；至於刑事部分，因牽涉共犯且有更多鑑識待查證，會繼續過濾深查。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍說，選罷法127條規定，選舉、罷免訴訟，以二審終結，並不得提起再審之訴，且各審受理之法院應於6個月內審結。換句話說，莊、張若經法院判決有罪，應於1年內審結。依序遞補人選的得票數，依法不得低於該選區得票數最低當選人，即「吊車尾」者得票數的1/2。

吳錦龍說，選後仍有很多賄選情資進來，對象涵蓋層面很廣，依舊秉持「證據到哪裡就辦到哪裡」原則辦案；調查選舉不法及虛設戶籍妨害投票的案件，不會因選舉結束而終結。

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